Депутат Чаплин определил максимально простой способ провести на дачный участок электричество
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, согласно закону садоводы имеют возможность сами заключать договор на энергообеспечение собственного участка без уведомления главы СНТ. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что тем не менее это нельзя совершить, если трансформатор и линии электропередачи являются собственностью садового товарищества.
По мнению парламентария, в иных случаях достаточно предоставить в энергосбытовую компанию паспорт, документы, подтверждающие право собственности, и подтверждение технологического присоединения энергопринимающего устройства к электросетям.
Он отметил, что иногда могут возникать трудности в отношениях с председателем СНТ, поскольку он обязан выдать садоводу документы, которые подтверждают подключение участка к электросетям и надлежащее состояние электрического счетчика.