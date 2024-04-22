Депутат Чаплин озвучил лучшие методы избавления от сорняков

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, в борьбе с сорняками на дачном участке весьма важно правильно применять механические инструменты. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что вручную удалять их достаточно трудоемко, в связи с чем лучше использовать тепло и применять садовый факел. Кроме того, следует аккуратно наносить на сорняки химические растворы с целью избежать вреда для окружающих культур.

По мнению парламентария, в качестве альтернативного способа можно использовать мульчу, образующую барьер для сорняков, то есть предотвращая их прорастание и рост. Тем не менее для того, чтобы полностью избавиться от сорняков, важно проводить постоянную профилактику. Кроме того, можно вызывать специалистов, поскольку пока обработка участка спецсредствами является наиболее эффективным и безопасным методом.

Он уточнил, что в целом сорняки представляют угрозу для здоровья и развития полезных культур, они наносят существенный вред зерновым растениям, включая пшеницу и кукурузу, а также картофелю.