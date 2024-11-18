Депутат Чаплин перечислил дачные работы, которые следует успеть сделать до декабря

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, до начала декабря на даче необходимо успеть убрать опавшую листву. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ее можно использовать для компоста. Однако если оставить листву неубранной, это может привести к загниванию травы.

По мнению парламентария, в ноябре имеет смысл заняться работами по улучшению почвы. В данный период можно внести органические удобрения вроде компоста или перегноя, а также разрыхлить землю. Кроме того, многолетние растения следует укрыть лапником, соломой либо агроволокном в целях защиты от зимних морозов.

Он отметил, что также важно проверить насосы и фильтры, слить воду из труб. При наличии рыб в водоеме следует подумать, как обеспечить им аэрацию на зимний период.

Ранее садовод Рыкалина назвала необходимые работы на дачном участке перед наступлением холодов.