Садовод Рыкалина назвала необходимые работы на дачном участке перед наступлением холодов

Садовод Марина Рыкалина рассказала, какие работы необходимо сделать на дачном участке перед зимним сезоном. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в первую очередь с участка необходимо убрать все кучки органического мусора, убрать все корнеплоды, опавшие плоды, поскольку они распространяют весьма серьезные инфекции - опавшие плоды едят мыши. Следует разложить приманки для мышей.

Эксперт добавила, что важно защитить штамбы деревьев от морозобоины, произвести укрытие слабозимостойких растений. Это важно успеть сделать до минусовых температур, поскольку когда имеется уложенный вовремя нетканый материал, нет снега, то в сильный мороз материал служит неким барьером, чтобы не выпустить тепло вверх.

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