Депутат Чаплин перечислил способы получения членства в СНТ по упрощенной процедуре
Фото: [©Виталий Тимкив/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента, главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, по новым правилам, вступившим в силу в этом году, садоводам стало проще зарегистрироваться в СНТ. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он пояснил, что владельцу участка нужно всего лишь подать заявление, и в течение месяца правление СНТ должно принять решение.
Ранее сообщалось, что для оформления прописки на даче жителям РФ необходимо признание дома жилым.