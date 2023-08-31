Депутат Чаплин перечислил способы получения членства в СНТ по упрощенной процедуре

По словам депутата нижней палаты парламента, главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, по новым правилам, вступившим в силу в этом году, садоводам стало проще зарегистрироваться в СНТ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что владельцу участка нужно всего лишь подать заявление, и в течение месяца правление СНТ должно принять решение.

Ранее сообщалось, что для оформления прописки на даче жителям РФ необходимо признание дома жилым.