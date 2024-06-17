Депутат Чаплин перечислил способы получить налоговый вычет за образование детей

Он добавил, что если в семье двое и более детей, то выплаты превзойдут пособия тех, у кого только один ребенок. Поэтому при использовании данного вычета в полном объеме значительно снизится сумма, которая подлежит уплате.

По мнению парламентария, в этом году для родителей или усыновителей первого и второго ребенка сумма составляет 1,4 тыс. рублей каждый месяц для каждого отпрыска. Также если у имеется третий и последующие дети, то пособие составит три тысячи рублей. При этом для родителей или усыновителей ребенка-инвалида I и II группы сумма вычета составляет 12 тыс. рублей, а для опекунов и попечителей — шесть тысяч рублей. Однако это не средства, которые выплачиваются родителям, а только сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы.

Он уточнил, что также еще одним методом получить вычет является учет дополнительных расходов на образование. Сумма вычета на обучение детей составляет 110 тыс. рублей, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и обучение — 150 тыс. рублей.