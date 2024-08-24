Депутат Чаплин перечислил способы избежать дачных краж

По словам депутата нижней палаты парламента, главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, из-за увеличения количества краж на загородных участках для дачников стало как никогда важно задуматься о безопасности собственного имущества, а уберечься от воров позволит только комплексный подход. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что прежде всего следует обратить внимание на двери, которые должны быть металлическими и с надежными многоуровневыми замками. Также во избежание проникновения вандалов через окна их стоит защитить металлическими решетками. Также состоятельные дачники могут воспользоваться помощью камер видеонаблюдения и сигнализации.

По мнению парламентария, важно организовать освещение на участке. Темные участки привлекают мошенников, поэтому освещайте пространство вокруг дома. Кроме того, можно и установить датчики движения, включающие свет при малейшем движении.

Он добавил, что часто злоумышленники кладут глаз на дачи, выглядящие заброшенными, поскольку хозяева подобных участков не сразу заметят пропажу имущества, а потому найти воров по горячим следам уже не получится. В связи с чем загородную недвижимость следует посещать даже после завершения сезона.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал нашему изданию, за что у дачника могут отобрать участок.