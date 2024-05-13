Депутат Чаплин перечислил способы спасти яблони от майского мороза

По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, во время весенних заморозков садовые деревья могут пострадать, прежде всего это относится к яблоням. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он рекомендовал удалять поврежденные холодом цветки и «подкармливать» деревья, так как это поспособствует концентрации ресурсов у яблони на здоровых частях.

По мнению парламентария, следует применять органические удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий с целью помочь дереву восстановиться и сформировать новые побеги. Кроме того, важно следить за увлажнением почвы, так как она способствует восстановлению растения после заморозков.

Он подчеркнул, что необходимо защитить яблоню от повторных заморозков, используя специальные покрывающие материалы или пергаментную бумагу либо пленку.