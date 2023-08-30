Депутат Чаплин перечислил законные способы сэкономить на налогах в России

По словам члена комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, жители РФ имеют возможность сэкономить на обязательных выплатах государству пятью законными методами или в целом избежать трат. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что прежде всего следует знать об имущественных льготах для многодетных семей, инвалидов и пенсионеров. Также не забывать про вычет НДФЛ и продавать имущество после минимального срока владения.

По мнению парламентария, чтобы избежать уплаты налога автомобиль можно продать через три года после оформления в собственность, а квартиру – через пять.