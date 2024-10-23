Депутат Чаплин пояснил, как изменятся вычеты на детей в следующем году

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, в следующем году вычет на второго ребенка увеличат до 2,8 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что за третьего и каждого последующего ребенка родители смогут получить вычет в размере шести тысяч рублей, что позволит семьям ежемесячно сокращать налоговое бремя.

По мнению парламентария, новые правила начнут действовать уже с 1 января 2025 года. Вычет за первого ребенка останется на уровне 1,4 тыс. рублей. Однако за ребенка-инвалида вычет увеличат на 12 тыс. рублей, для опекунов же он вырастет на шесть тысяч рублей. Помимо этого, лимит дохода для получения вычетов повысят на 100 тыс. рублей — до 450 тыс. рублей в год.

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