Депутат Чаплин пояснил, какое наказание может последовать за приготовление шашлыка в неположенном месте

Скоро наступят майские праздники, которые являются традиционным периодом для приготовления шашлыков на даче, на природе, в парках. Депутат нижней палаты парламента Никита Чаплин рассказал, во сколько обойдется покупка и приготовление шашлыка в этом сезоне. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, готовое мясо для жарки обойдется в среднем в 500–1000 рублей, шампуры можно найти за 300 рублей, маленький мангал стоит около тысячи рублей, а уголь и розжиг — 200–300 рублей. Таким образом, шашлык будет стоить две-три тысячи рублей.

Парламентарий добавил, что при использовании на даче открытого огня в металлической емкости для приготовления шашлыка или прочих блюд, то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно быть не менее пяти метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов — не менее двух метров.

По его мнению, также при желании приготовить это блюдо на природе, стоит помнить о том, что это разрешается делать только в строго отведенных местах. При разведении костра в неположенном месте, но не в лесном массиве, штраф будет от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, при этом в период особого противопожарного режима этот штраф возрастает до 10-20 тыс. рублей, в лесу - 15-30 тыс. рублей, в парке — 40-50 тыс. рублей.