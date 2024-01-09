Депутат Чаплин пояснил необходимость создания раздела для дачников на «Госуслугах»

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, на портале «Госуслуги» для дачников следует создать единый раздел, где они смогут оперативно отслеживать изменения в законодательстве, узнавать о региональных мерах поддержки СНТ и оплачивать коммунальные платежи и голосовать за вопросы общих собраний членов СНТ. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что данное нововведение удобно для пенсионеров, поскольку им не придется отстаивать очереди для оплаты услуг.

По мнению парламентария, садоводы смогут писать жалобы и обращения в едином формате и получать быстрые ответы от ведомств.