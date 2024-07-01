Депутат Чаплин пояснил отличия страховой пенсии от социальной

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, для получения гражданами РФ социальной пенсии следует иметь отсутствие права на страховую, которая до 2015 года называлась трудовой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что размер страховой пенсии зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, а социальная пенсия является фиксированной.

По мнению парламентария, страховую пенсию можно получить при наличии требуемого стажа работы и достаточного числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), который на сегодняшний день составляет 15 лет и 28,2 ИПК. При отсутствии нужного стажа или числа ИПК назначается соцпенсия, выплачиваемая на пять лет позже страховой. Е

Он отметил, что нетрудоспособные граждане получают соцвыплаты от государства, то есть социальную пенсию. К примеру, это пожилые люди, чей стаж работы недостаточен для получения более высокой страховой пенсии.