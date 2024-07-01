Депутат Чаплин пояснил отличия страховой пенсии от социальной
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По словам члена Комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Никиты Чаплина, для получения гражданами РФ социальной пенсии следует иметь отсутствие права на страховую, которая до 2015 года называлась трудовой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что размер страховой пенсии зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, а социальная пенсия является фиксированной.
По мнению парламентария, страховую пенсию можно получить при наличии требуемого стажа работы и достаточного числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), который на сегодняшний день составляет 15 лет и 28,2 ИПК. При отсутствии нужного стажа или числа ИПК назначается соцпенсия, выплачиваемая на пять лет позже страховой. Е
Он отметил, что нетрудоспособные граждане получают соцвыплаты от государства, то есть социальную пенсию. К примеру, это пожилые люди, чей стаж работы недостаточен для получения более высокой страховой пенсии.