Депутат Чаплин пояснил важные нюансы строительства дома по семейной ипотеке

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, для того чтобы построить дом по программе «Семейная ипотека», необходимо обязательно делать это по договору подряда, а все оплаты производить через счет эскроу. Об этом сообщат NEWS.ru .

Он добавил, что подобные условия гарантируют безопасность и прозрачность финансовых операций, также при строительстве дома можно включить земельный участок в ипотечный договор, — пояснил Чаплин.

По мнению парламентария, для приобретения квартиры по указанной программе можно необходим только определенный регион, а на строительство дома данное ограничение не действует. Эти правила вступили в силу с начала этого месяца, господдержка до 6% распространяется на дома в малоэтажных жилых комплексах и таунхаусы, однако лишь на первичном рынке.

Он уточнил, что можно не только строить дом самостоятельно, а также и приобрести уже готовый у застройщика по договору долевого участия или купли-продажи.