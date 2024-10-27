Депутат Чаплин предупредил о новом виде мошенничества, связанном с работниками ЖКХ

В Государственной думе РФ рассказали о новом виде мошенничества, связанном с ЖКХ.

Как рассказал РИА Новости председатель союза дачников Московской области, депутат ГД России Никита Чаплин, «обновленный» способ обмана связан с несуществующим долгом за коммунальные услуги, который злоумышленники требуют от граждан оплатить по СМС или телефону. При этом аферисты представляются сотрудниками ЖКХ.

«Мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы заставить вас действовать быстро, но не стоит поддаваться на их уловки. Лучше всего перепроверить информацию самостоятельно», — отметил депутат.

Он рассказал, что за последнее время от новой схемы мошенничества пострадали жители Подмосковья. Чаплин отметил, что сообщения от фейковых сотрудников ЖКХ также приходят в мессенджерах.

Представитель ГД призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, официальные работники ЖКХ никогда не запрашивают личные данные по телефону и не требуют немедленной оплаты. Во-вторых, если информация от такого «работника ЖКХ» несет угрозу или предоставляется в виде манипуляции, то в таком случае с высокой долей вероятности собеседник является мошенником.

Чаплин также призвал после общения с аферистами обращаться в правоохранительные органы. Он также призвал не совершать никаких финансовых операций по поручению лжесотрудников ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, спасая россиян от мошенников.