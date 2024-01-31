Депутат Чаплин предупредил жителей РФ о рискованном методе увеличить пенсию

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, пожилым жителям нашей страны лучше не рисковать ради индексации пенсии и не играть в фиктивное увольнение для трудоустройства через определенное время в ту же организацию и на ту же должность. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в этом случае повышения пенсионных выплат приходится ждать не один месяц.

По мнению парламентария, при этом подобное увольнение не дает никаких гарантий в последующем трудоустройстве на эту же должность и ту же зарплату.