Депутат Чаплин раскрыл способы индексации выплат работающим пенсионерам

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, граждане РФ, которые продолжают работать после выхода на пенсию, станут получать выплаты с учетом годовой индексации. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что также останется в силе право граждан на перерасчет с 1 августа.

По мнению парламентария, на данный момент индексация пенсий производится лишь для неработающих пенсионеров. Продолжающим трудовую деятельность жителям нашей страны производится перерасчет 1 августа, который учитывает пенсионные коэффициенты за минувший год. Тем не менее уже со следующего года работающие пенсионеры начнут получать выплаты с ежегодной индексацией.

Напомним, что глава государства Владимир Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена восемь лет назад.