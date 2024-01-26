Депутат Чаплин рассказал, когда можно получить налоговый вычет при покупке квартиры

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, жители нашей страны имеют возможность получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотечному кредиту, за отделку и ремонт квартиры в новостройке при приобретении у застройщика без отделки.

По мнению парламентария, россияне могут вернуть себе 13% от стоимости жилья и отделки, а также 13% от суммы процентов по ипотеке, однако не более 650 тыс. рублей.

Он отметил, что также при приобретении имущества в браке на двоих можно получить вычет каждому из супругов.