Депутат Чаплин рассказал о последствиях скопления хлама на даче
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
Многие привыкли устраивать на даче склад ненужных вещей. Депутат нижней палаты парламента Никита Чаплин рассказал, каким образом можно вырваться из данного «порочного круга». Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, избавляться от хлама следует на барахолках, рынках выходного дня и различных онлайн-платформах.
Парламентарий добавил, что при условии сложности расставания с вещами идеально подойдет для хлама отдельный небольшой сарай с погребом.
По его мнению, обилие хлама на даче неизбежно приводит к появлению грызунов, плесени и гнили.