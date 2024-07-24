Депутат Чаплин считает необходимым наделить пожилых дачников особым статусом

Он уточнил, что дачниками являются сообщество людей, вкладывающие душу и силы в развитие своих малых земель и тем самым способствующие улучшению экологической ситуации. В связи с чем их необходимо признать их усилия и наделить их статусом, который будет соответствовать их вкладу.

По мнению парламентария, целью указанного статуса станет поддержка и поощрение дачников, предоставление различных льгот и возможностей, делающих их труд еще более эффективным и приятным. Следовательно, должны быть разработаны конкретные меры поддержки, в том числе налоговые послабления, субсидии на материалы для строительства и улучшения дач, а также образовательные программы по эко- и агротехнологиям, а подтверждать статус можно будет через «Госуслуги».

Он добавил, что людям старшего поколения нередко бывает тяжело содержать и дачу, и квартиру. Регулярные платежи действительно становятся серьезным финансовым потрясением.