Депутат Чаплин заявил, что мобилизованные фермеры получат новые выплаты

Вчера депутатами нижней палаты парламента был принят во втором чтении законопроект о защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Он подразумевает, что мобилизованные смогут сохранить доход от участия в кооперативе. Парламентарий Никита Чаплин рассказал о подробностях данного проекта закона и его значении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что возник вопрос о том, что при призыве мобилизованные граждане и их семьи рискуют лишиться заработка в кооперативе.

По словам депутата, в случае принятия закона мобилизованные фермеры станут ассоциированными членами кооперативов, таким образом сохраняя право на выплату дивидендов.

Чаплин подчеркнул, что на данный момент следует устранить пробелы в законах в этом случае.