Депутат Чепа согласился с Трампом по вопросу ударов вглубь России
Депутат Госдумы Чепа поддержал Трампа, осудившего удары вглубь РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выступил в поддержку новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступил против ударов вглубь России. Комментарий депутата передает RT.
Дональд Трамп не собирается прекращать помощь Украине, но при этом осуждает удары дальнобойным оружием по территории России даже в потенциальном сценарии. Республиканец уверен, что это привело бы к еще большой эскалации конфликта. Вдобавок к этому, Москва предупреждала стран-участниц НАТО о последствиях.
По словам депутата Чепы, почти состоявшийся президент штатов говорит «абсолютно правильно» и занял верную позицию в вопросе об ударах по российским территориям. При этом парламентарий подчеркнул, что никакой речи об уступках со стороны Москвы не будет.
«Какое перемирие, о чем вы говорите? Это невозможно: одно и другое — взаимоисключающие действия. Это ставит в тупик возможность любых переговоров», — объяснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался о помощи Украине после вступления в должность президента.