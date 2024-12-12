Депутат Чепа согласился с Трампом по вопросу ударов вглубь России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выступил в поддержку новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступил против ударов вглубь России. Комментарий депутата передает RT .

Дональд Трамп не собирается прекращать помощь Украине, но при этом осуждает удары дальнобойным оружием по территории России даже в потенциальном сценарии. Республиканец уверен, что это привело бы к еще большой эскалации конфликта. Вдобавок к этому, Москва предупреждала стран-участниц НАТО о последствиях.

По словам депутата Чепы, почти состоявшийся президент штатов говорит «абсолютно правильно» и занял верную позицию в вопросе об ударах по российским территориям. При этом парламентарий подчеркнул, что никакой речи об уступках со стороны Москвы не будет.

«Какое перемирие, о чем вы говорите? Это невозможно: одно и другое — взаимоисключающие действия. Это ставит в тупик возможность любых переговоров», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался о помощи Украине после вступления в должность президента.