Депутат Даванков представил законопроект о праве родивших студенток перевестись на бесплатное обучение

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») направил в кабмин законопроект о праве родивших студенток перевестись с платного на бесплатное обучение.

Перевод должен осуществляться за счет создания дополнительного бюджетного места.

Депутат признался, что не может оценить размеры дополнительного финансирования такой меры, так как нет открытых данных о количестве студенток, ставших матерями во время обучения и не получивших возможности продолжить обучение бесплатно.

Однако Даванков отметил, что в настоящее время беременность зачастую отказывается мотивом от получения высшего образования. После рождения ребенка женщина не может вернуться к учебе на платной основе, так как у молодой семьи появляются дополнительные финансовые расходы.