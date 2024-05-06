Депутат Даванков считает необходимым отменить штрафы за приготовление шашлыка на закрытых мангалах

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, предусмотренные за приготовление шашлыка на открытом огне штрафы необходимо скорректировать, отменив денежное взыскание в ситуации использования переносных мангалов закрытого типа. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что свыше 60% жителей нашей страны планируют побаловать себя мясом на углях во время майских праздников. Однако закон предусматривает штраф до 15 тыс. рублей за разведение костров в несгораемых емкостях и готовку на открытом огне. Тем не менее сегодня активно используются переносные закрытые мангалы, являющиеся более безопасными.

По мнению парламентария, важно отменить взыскания за готовку на подобных мангалах, чтобы дать жителям РФ возможность провести время с семьей без опасения за штрафы. Для этого придётся внести изменения в Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Он подчеркнул, что данные предложения уже адресовал главе МЧС Александру Куренкову.