Депутат Дмитриева пояснила суть повышения пенсий для части жительниц РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Оксаны Дмитриевой, в случае принятия нового законопроекта об отмене ограничения на зачет периодов ухода за ребенком в страховой стаж у многодетных матерей с пятью и более детьми могут вырасти пенсии почти на 1,2 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает NEWS.ru.

Также она не исключила, что прибавка может быть и больше.

По мнению парламентария, на данный момент, согласно закону, к пенсии мамы добавляется 1,8 пенсионного балла за год ухода за первым ребенком, 5,4 балла за третьего и четвертого ребенка в расчете на год. Следовательно, полтора года ухода за третьего и четвертого ребенка дают матери 8,1 ИПК за каждого из них.

Она отметила, что настоящий порядок учета ухода за ребенком должен быть распространен на пятого и последующих детей в соответствии с инициативой Минтруда России.

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