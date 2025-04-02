Профессор Виноградов назвал категории россиян, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды

В 2026 году начнется двухэтапное повышение страховых пенсий, о чем поведал Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор, в беседе с агентством «Прайм».

В результате двухэтапного процесса индексации пенсии будут увеличены за счет экономического роста и увеличения заработной платы. Это и есть принцип солидарности поколений, как подчеркнул Виноградов.

«Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд», — пояснил он.

Размер второй индексации будет определен с учетом экономической ситуации и поступлений в бюджет Социального фонда России. Предполагается, что в 2026 году инфляция составит примерно 4-5%, а доходы фонда могут вырасти на 2-3%.

С 2026 года Социальный фонд России (СФР) сможет назначать и выплачивать дополнительные региональные надбавки к пенсиям. Это упростит процесс оказания дополнительной поддержки пенсионерам, добавил Виноградов.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что в России могут пересмотреть подходы к индексации пенсий.