Депутат Дмитрий Голубков проверил качество ремонта в жилых домах в Одинцово

Дмитрий Голубков, депутат Мособлдумы от «Единой России» проверил, как выполнен ремонт подъездов в жилых домах в Одинцово. Голубков проинспектировал объекты в рамках партийного проекта «Народный контроль» и отработки наказов Народной программы.

Дмитрий Аркадьевич побывал с проверкой в домах: № 5 на улице Маршала Неделина и № 1, к.1 на бульваре Любы Новосёловой. Вместе с ним на объекты отправились однопартийцы и члены «Молодой Гвардии». Дмитрий Голубков сообщил, что все ремонтные работы проводятся в рамках программы губернатора области «Мой подъезд».

Депутат подчеркнул, что данная программа в Московской области действует уже на протяжении многих лет. За этот период в Одинцовском городском округе удалось отремонтировать сотни подъездов. После того как все жилые дома будут восстановлены, цикл начнется заново. Также Голубков отмечает, что жители округа испытывают только положительные эмоции от действия этой программы, заметны и улучшения в работе управляющих компаний.

Напомним, в Одинцовском округе планируется провести работы в 250 подъездах. На данный момент готово 96, ещё 116 подъездов находятся в процессе ремонта. В остальных 38 подъездах специалисты приступят к выполнению работ в ближайшее время.