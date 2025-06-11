Президент Украины Владимир Зеленский, в попытках сохранить власть, пойдет на снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, сейчас глава киевского режима играет ва-банк, ему приходится принимать крайне рискованные решения.

Зеленский может рисковать, так как украинское общество демонстрирует полную покорность. Идти на прииск придется еще раз, особенно если до саммита в Гааге украинским военным не удастся провести еще какую-то операцию, которая может подчеркнуть готовность и способность армии.

Если других вариантов не будет, 18-летних украинцев ждет мобилизация, написал он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал США и союзников не бояться давить на РФ после ударов по ВСУ.