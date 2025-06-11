Глава киевского режима Владимир Зеленский в резкой форме обратился к США и европейским «союзникам» с призывом не бояться оказывать давление на Россию в ответ на недавние удары по украинским военным объектам.

В своем телеграм-канале Зеленский отметил, что принятие решений в отношении России зависит прямиком от руководства США и стран Европейского союза (ЕС).

В начале июня ВСУ провели так называемую операцию «Паутина» (так ее прозвали в западных и украинских СМИ), в рамках которой были предприняты попытки атаковать военные аэродромы в регионах России, в частности, в Иркутской и Мурманской областях, беспилотниками.

Кроме того, Киев устроил два теракта в Брянской и Курской областях, в результате которых погибли люди. Организаторы терактов по наводке украинских кураторов заложили взрывные устройства на железнодорожных путях в двух регионах, из-за чего поезда, следовавшие по ним, упали из-за детонации и обрушения мостов.

В ответ на такие действия киевского режима Министерство обороны РФ объявило об ответных мерах. Так, ВС РФ нанесли несколько групповых ракетных ударов по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и охраняемым объектам ВСУ.

Также оборонное ведомство сообщило о поражении одного из аэродромов базирования тактической авиации ВСУ в районе Дубно в Ровенской области и военных складов противника.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина способна мобилизовать 27 тыс. человек в месяц.