Депутат Думы перечислил профессии, которые заменят искусственным интеллектом

Член комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Немкин убежден, что искусственный интеллект в обозримом будущем заменит ряд профессий.

В свою «группу риска» Немкин включил программистов, журналистов, юристов, маркетологов, учителей и финансовых аналитиков. Но депутат призвал не бояться. Как быстро бы ни развивался ИИ, его труды должны подвергаться критическому анализу.

Немкин подчеркнул, что уровня человеческой фантазии и юмора нейросети никогда не добьются, а в некоторых вопросах и областях - в этом и кроется залог успеха.

Депутат также сказал, что ИИ крайне полезен для автоматизации и выполнения рутинных процессов. Он повышает скорость обработки данных, их систематизации и прогнозирования.

Напоследок, Немкин поделился данными правительства: внедрение искусственного интеллекта в экономику РФ составляет около 20%, но к 2024 году этот показатель выйдет как минимум до 50%.



