Депутат «Единой России» Александра Киреева встретилась с супругой участника СВО из Фрязино

Александра Киреева координирует партпроект «Женское движение Единой России». Встреча с супругой участника СВО в Общественной приемной муниципального отделения партии «Единая Россия» оказалась информативной.

Александра Киреева рассказала о работе Центра поддержки участников спецоперации и их семей, который функционирует на базе Общественной приемной. Депутат перечислила действующие в муниципалитете меры поддержки российских военнослужащих и их близких, а также назвала сферу деятельности в округе партийного проекта «Женское движение Единой России».

Депутат Киреева вручила супруге участника СВО наборы для творчества, при помощи которых дети защитника России будут радовать семью красивыми поделками.