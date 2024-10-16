Депутат «Единой России» Александра Киреева встретилась с супругой участника СВО из Фрязино
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Фрязино Александра Киреева встретилась с супругой участника спецоперации.
Александра Киреева координирует партпроект «Женское движение Единой России». Встреча с супругой участника СВО в Общественной приемной муниципального отделения партии «Единая Россия» оказалась информативной.
Александра Киреева рассказала о работе Центра поддержки участников спецоперации и их семей, который функционирует на базе Общественной приемной. Депутат перечислила действующие в муниципалитете меры поддержки российских военнослужащих и их близких, а также назвала сферу деятельности в округе партийного проекта «Женское движение Единой России».
Депутат Киреева вручила супруге участника СВО наборы для творчества, при помощи которых дети защитника России будут радовать семью красивыми поделками.
«В рамках партпроекта «Женское движение Единой России» проводятся встречи с семьями участников СВО, а также обеспечивается сотрудничество с организациями, оказывающими помощь СВО в рамках гуманитарной миссии», — отметила Александра Киреева.Александра