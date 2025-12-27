Депутат Федяев: в России с 1 января перестанут автопродлевать водительские права

С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских прав прекратится. Однако те, срок действия которых истекает до конца 2025 года, останутся действительными еще на три года, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в интервью РИА Новости.

Депутат напомнил, что в 2020 году действие водительских удостоверений продлевали по указу главы государства. Это было сделано как временная мера в условиях пандемии COVID-19. В 2022 году аналогичное предложение было внесено МВД России совместно с Минэкономразвития России, и изначально предполагалось, что продление будет носить временный характер.

С 1 января 2026 года перестанет действовать временный порядок автоматического продления водительских прав, который был введен в 2022 году, уточнил Федяев.

Депутат сообщил, что водителям пока не нужно срочно менять права, если их срок действия истекает или истечет в ближайшие три года — с 1 февраля 2022 по 31 декабря 2025 года.

«Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство», — отметил он.

Федяев подчеркнул, что если срок действия прав истекает 1 января 2026 года или позднее, то автоматическое продление на такие документы не распространяется.