Депутат Филатова предложила защитить данные беременных от «тотального контроля»

По мнению парламентария, передача сведений должна осуществляться исключительно на основании добровольного письменного согласия женщины. Более того, в любой момент будущая мать должна иметь возможность отозвать свое согласие, что повлечет за собой немедленное аннулирование и удаление всей накопленной о ней информации.

Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, копия документа поступила в распоряжение информационного агентства РИА Новости. В своем обращении Филатова поясняет, что толчком к разработке данной инициативы послужил высокий уровень тревоги среди населения. Граждане обеспокоены созданием базы данных, которая будет включать информацию о женщинах с осложненным течением беременности, критических состояниях и результатах родов, а также данные о здоровье новорожденных.

Несмотря на заверения Министерства здравоохранения о том, что целью регистра является исключительно улучшение качества медицинской помощи, общественность, как подчеркивает депутат, видит в этом «инструмент всеобъемлющего контроля за репродуктивной сферой и вмешательство в частную жизнь семьи». В связи с этим Филатова настаивает на необходимости законодательно закрепить приоритет добровольности, гарантировав женщинам право как на согласие, так и на полное удаление своих данных из системы.

Ранее сообщалось о том, что в России с марта заработает реестр данных о беременных.