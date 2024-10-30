Депутат Гаврилов назвал способы использования маткапитала по частям

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, родители могут потратить маткапитал по частям, разделив сумму в соответствии с потребностями ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что средства можно направить по частям на обучение детей и приобретение недвижимости.

По мнению парламентария, если до момента погашения ипотечного кредита в семье родился еще ребенок, то необходимо выделять долю маленькому члену семьи, как и всем членам семьи, в том числе и несовершеннолетним детям.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребенка в следующем году вырастет на 46 тыс. руб.