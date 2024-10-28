Депутат Гаврилов назвал способы потратить маткапитал на покупку дачи

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, средства материнского капитала можно потратить на приобретение только дачного дома. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что для приобретения земельного участка необходимо заключать отдельный договор.

По мнению парламентария, также купить квартиру в аварийном доме, апартаменты, гараж или парковочное место на сертификат нельзя.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс. руб.