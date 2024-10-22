Депутат Гаврилов назвал возраст, когда ребенок сможет продать квартиру

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, в нашей стране дети имеют право самостоятельно принимать участие в сделке по продаже квартиры по достижению 14-летнего возраста. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что для этого необходимо лишь письменное разрешение законного представителя ребенка или органов опеки. Исключением являются лишь эмансипированные несовершеннолетние, однако это весьма редкий случай.

По мнению парламентария, эмансипированные дети могут заключать любые сделки без согласия взрослых. Но подобный статус можно получить после 16 лет с предоставлением доказательств: трудового договора, свидетельства о ведении предпринимательской деятельности, вступления в брак или регистрации в ЕГРИП.

Ранее сообщалось, почему договор купли-продажи квартиры могут аннулировать.