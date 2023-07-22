Был не в себе или решил обмануть: почему договор купли-продажи квартиры могут аннулировать

Иногда совершенную сделку по покупке квартиры могут признать недействительной даже после подписания договора и оформления прав собственности. Чтобы это избежать, необходимо обращать внимание на некоторые нюансы при выборе жилья.

Причин признать договора купли-продажи квартиры недействительным множество, однако в большинстве случаев еще до подписания документов можно обезопаситься себя от неприятных последствий.

«Для этого необходимо тщательно проверять все документы на приобретаемую недвижимость и отказываться от сомнительных сделок. Например, договор-купли продажи могут аннулировать из-за сделки, которая была оформлена как дарение», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Также заведомо незаконной считается и мнимая сделка, когда договоренность существует только на бумаге. Например, когда договор купли-продажи заключается фиктивно, чтобы переоформить квартиру на другое лицо, но фактически владелец остается прежним.

Кроме того, при совершении сделки существуют обстоятельства, когда требуется согласие других лиц на подписания такого договора. Например, если у недвижимости есть еще другие собственники или одна из долей квартиры принадлежит несовершеннолетним детям.

«Более того, сделку могут аннулировать, если продавец не понимал свои действия. При необходимости можно попросить у него справки от психоневролога и нарколога», – заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, вправе ли хозяин запретить съемщикам селить у себя гостей.