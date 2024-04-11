Депутат Гаврилов определил метод узаконить самовольную реконструкцию жилого дома

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, проведение реконструкции жилого дома без разрешения соответствующих ведомств либо при условии нахождения здания в долевой собственности станет считаться самовольным. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что при этом при желании подобную перепланировку можно официально зарегистрировать.

По мнению парламентария, к самовольным изменениям дома относятся манипуляции с его высотой, числом этажей, площадью или объемом.

Он добавил, что для регистрации следует привести дом в состояние, соответствующее действующим нормативным требованиям, либо в состояние до реконструкции в случае, если это не противоречит действующим нормативам.