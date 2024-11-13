Депутат Гаврилов перечислил последствия для водителей, «застолбивших» место во дворе

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, «застолбивших» машиноместо во дворе водителям могут выписать штраф. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что для граждан взыскание может составить пять тысяч рублей, а для фирм — до ста тысяч рублей, поскольку согласно ст. 7.1 КоАП РФ такие действия квалифицируются как самовольное занятие земельного участка.

По мнению парламентария, для решения данного вопроса нужно зафиксировать номер автомобиля, владелец которого так паркуется, сделать фото- или видеоснимки его автомобиля и самодельного ограждения, составить заявление и направить его в местное управление земельного контроля с приложением сделанных фото и адреса владельца авто. В результате приезжает госземинспектор и выписывает нарушителю штраф, подобные вызовы можно делать любое количество раз.

Ранее он пояснил, можно ли «застолбить» во дворе место для парковки.