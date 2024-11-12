Депутат Гаврилов пояснил, можно ли «застолбить» во дворе место для парковки

По словам Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, владельцам автомобилей нельзя присваивать себе место на дворовой парковке. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что никто не может считать часть двора своей собственностью.

По мнению парламентария, машиноместо является частью здания или сооружения, а не рисунки на асфальте или импровизированные конструкции. Так, если сосед «застолбил» место для автомобиля, соседи могут обратиться в местную администрацию или в управляющую компанию, поскольку государственный земельный надзор осуществляется государственными земельными инспекторами, принимающими меры по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений земельного законодательства.

Ранее общественник Касьянов рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах.