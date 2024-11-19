Депутат Гаврилов перечислил правила сноса частного жилого дома

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, для начала сноса частного жилого дома необходимо получить согласование от местной администрации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что перед этим нужно отключить воду, газ и электричество, что позволит защитить от возможных аварийных ситуаций.

По мнению парламентария, после получения согласия местных органов власти можно приступать к работам по демонтажу строения. Далее после сноса важно также сообщить об этом в администрацию, после чего следует заказать со стороны регионального БТИ акт обследования от кадастрового инженера для дальнейшего снятия постройки с кадастрового учета.

Ранее он назвал ответственных за порчу общедомового имущества с ноября.