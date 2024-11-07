Депутат Гаврилов назвал ответственных за порчу общедомового имущества с ноября

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, с начала этого месяца в ГК РФ внесена ст. 259.4 «Бремя содержания общего имущества». Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что теперь собственник, по вине которого произошло повреждение общего имущества дома, обязан возместить ущерб лично. Ранее же подобные расходы лежали на ответственности управкомпании, однако по новому закону вина повредившего должна быть доказана в судебном порядке. Это относится к случаям порчи имущества в подъезде и возле дома, нарушениям правил пожарной безопасности, самовольному переустройству общих помещений.

По мнению парламентария, о нововведении важно знать собственникам, которые сдают квартиру неизвестно кому и без договора, поскольку в этой ситуации взыскание за порчу имущества — их головная боль.

Ранее он перечислил способы заработать на жизни в МКД.