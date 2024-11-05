Депутат Гаврилов перечислил способы заработать на жизни в МКД

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, многие жители МКД не знают, что общее имущество ЖК дает возможность получать дополнительный доход. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что эти средства допустимо распределять на домовые нужды, включая ремонт.

По мнению парламентария, согласно закону собрание собственников имеет право распорядиться общедомовым имуществом и с целью заработка. На общем собрании собственников следует определить, кто представляет интересы жителей при заключении договоров, а также на каких условиях станет применяться имущество и на какие цели потратят полученные деньги.

Он отметил, что жильцы дома могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения или отдавая фасады под рекламу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье внедрили сервис контроля собираемости средств на капитальный ремонт.