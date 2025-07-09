Разработан законопроект о бесплатном выборе мест для семей с детьми

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предлагает разрешить семьям с детьми и инвалидам бесплатно выбирать соседние места на авиарейсах. Согласно документу, право на выбор мест рядом друг с другом получат дети в возрасте от 2 до 14 лет и их родители, а также инвалиды и их сопровождающие, пишет РИА Новости .

В тексте законопроекта уточняется, что пассажир, сопровождающий несовершеннолетних детей указанного возраста или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках сможет выбрать соседние свободные места (при их наличии) без дополнительной платы. Исключение составят места повышенной комфортности и места у аварийных выходов. Важным условием является заблаговременное единое бронирование перелета через автоматизированные информационные системы с учетом конструктивных особенностей воздушного судна.

По словам Гибатдинова, действующее законодательство не обеспечивает полноценную гарантию совместного перелета для родителей с детьми. Часто возникают ситуации, когда семьям приходится доплачивать за возможность сидеть рядом. Парламентарий отметил, что некоторые авиакомпании не соблюдают существующие правила из-за неточной формулировки и отсутствия четкого закрепления прав пассажиров в федеральном законодательстве.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить возраст получения надбавки к пенсии до 70 лет.