Депутат Гаврилов заявил, что квартиры площадью менее 10 кв. м не соответствуют нормам

Нередко можно увидеть объявления о продаже квартир площадью менее 10 кв. м, в то время как норма жилой площади для человека составляет 18 кв. м. Глава Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, почему не следует покупать такое жилье. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, данные квартиры точно нельзя назвать жильем изначально, поскольку квартиры-капсулы 4,5–5 кв. м не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, составляющей это 6 кв. м жилплощади на человека.

Парламентарий отметил, что нормы предоставления жилплощади на одного человека устанавливаются субъектами РФ, но они должны быть не меньше федеральных.

По его словам, при покупке такой недвижимости существует еще одна проблема – законодательство не позволяет получить в нем прописку.

Политик добавил, что именно поэтому следует этот вопрос урегулировать.