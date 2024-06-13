Депутат Гаврилов заявил о важности изменений по выплате компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций
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По словам главы Комитета верхней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, внесение изменений изменения по выплате компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций важно. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что смягчение условий является логичным, поскольку на данный момент гражданин РФ, имея иное недвижимое имущество, лишен возможности получить компенсацию при чрезвычайной ситуации.
По мнению парламентария, расширение размера компенсации с семи тысяч до десяти тысяч рублей на один квадратный метр является ожидаемой мерой поддержки, так как строительные материалы значительно подорожали.
Он добавил, что компенсацию сможет получить не только собственник, а также и человек, имеющий регистрацию по месту жительства. Таким образом, подобные меры поддержки будут весьма востребованы гражданами, которые проживают в регионах с обширными зонами подтопления паводковыми водами.