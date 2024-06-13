Депутат Гаврилов заявил о важности изменений по выплате компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций

По словам главы Комитета верхней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, внесение изменений изменения по выплате компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций важно. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что смягчение условий является логичным, поскольку на данный момент гражданин РФ, имея иное недвижимое имущество, лишен возможности получить компенсацию при чрезвычайной ситуации.

По мнению парламентария, расширение размера компенсации с семи тысяч до десяти тысяч рублей на один квадратный метр является ожидаемой мерой поддержки, так как строительные материалы значительно подорожали.

Он добавил, что компенсацию сможет получить не только собственник, а также и человек, имеющий регистрацию по месту жительства. Таким образом, подобные меры поддержки будут весьма востребованы гражданами, которые проживают в регионах с обширными зонами подтопления паводковыми водами.