Депутат ГД Александр Толмачев проинспектировал несколько избирательных участков во Фрязино

В этом году во Фрязино особые выборы, помимо губернатора местные жители выбирают депутата, который будет представлять их интересы в Мособлдуме.

К избирательному процессу в городском округе особый интерес. Так, несколько участков лично проинспектировал депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий пообщался с горожанами и рассказал им своем опыте дистанционного электронного голосования.

Толмачев отметил, что явка во Фрязино хорошая, все участки были полны людей. Граждане приходили исполнить свой гражданский долг целыми семьями.

«Традиция голосовать очно сохраняется, люди говорили, что хотят прийти на участок, ощутить эту особенную атмосферу. Пообщались с горожанами, я рассказал им, как проголосовал при помощи электронной системы», - добавил Толмачев.

Как добавил депутат, когда есть две формы голосования, каждый может выбрать для себя наиболее комфортный способ волеизъявления.