Депутат ГД Чаплин и глава Коломны Гречищев передали амуницию военнослужащим РФ

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Коломна/Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Глава Коломны Александр Гречищев вместе с депутатом Госдумы Никитой Чаплиным передали военнослужащим РФ в зону проведения спецоперации амуницию.

В ближайшее время посылки доставят адресатам, которые служат на территории Херсонской области. Российским военнослужащим собрали походные рюкзаки, палатки, пледы, наборы сухпайков, фонарики. В посылку вошли и другие предметы, в которых ежедневно нуждаются участники спецоперации.

«Благодарю за помощь всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, жен и матерей наших героев. Продолжаем работать одной большой командой!» — сказал Александр Гречищев.

В Городском округе Коломна функционируют пункты сбора помощи. Горожане могут передать необходимые вещи для участников спецоперации или жителей приграничных районов. Обращаться необходимо по следующим адресам:

ул. Астахова, 23 (Молодежный центр «Русь»). Контактный номер для связи: 8 496 610 03 77;

ул. Советская, д. 60а (ДК «Цементник»). Телефонный номер для обращений: 8 963 963 74 39;

пл. Советская, д. 1 (здание администрации города Озеры). Номер телефона: 8 (49-66) 13-92-57.

График работы: понедельник, среда и пятница. Время: с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. Приносить помощь по указанным адресам также можно по субботам с 10.00 до 12.00.

Опыт волонтеров позволил им составить перечень необходимых предметов: медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника (мелкая), электроприборы и генераторы, сухпайки и продукты длительного срока хранения, одежда (новая).

Горожане активно принимают участие в сборе помощи, понимая, насколько важна для соотечественников их поддержка.