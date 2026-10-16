С какими заболеваниями не берут в армию в 2026 году: объяснение юриста

Бронхиальная астма, сахарный диабет, эпилепсия и некоторые нарушения зрения могут стать основанием для освобождения от срочной службы в 2026 году. Однако одного диагноза недостаточно: решение зависит от тяжести заболевания, степени нарушения функций организма и результатов обследований. Какие медицинские документы понадобятся призывнику и как определяется категория годности, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель «КСВО.Право», член Общественной палаты РФ, адвокат Александр Терновцов.

«Не любой диагноз освобождает от призыва. Категория годности определяется по Расписанию болезней, утвержденному постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565, с учетом тяжести заболевания, нарушения функций организма и результатов обследований. Например, основанием для освобождения при соблюдении установленных критериев могут стать бронхиальная астма, сахарный диабет и эпилепсия. Также учитываются определенные нарушения зрения и заболевания позвоночника», — пояснил юрист.

При этом даже похожие диагнозы могут привести к разным решениям. Например, близорукость более 6 диоптрий в одном из меридианов может соответствовать категории «В», а фиксированный сколиоз II степени с углом искривления 11-17 градусов без нарушения функций сам по себе не гарантирует освобождения от призыва.

Категория «В» означает ограниченную годность и освобождение от призыва на срочную службу с зачислением в запас, тогда как категория «Д» означает негодность к военной службе. Категории «А» и «Б» допускают службу, а «Г» означает временную негодность и возможность получить отсрочку по состоянию здоровья.

Фото: [ istockphoto.com/catalis ]

«При прохождении медицинского освидетельствования важно не ограничиваться названием диагноза. Для определения категории годности имеют значение подтвержденные медицинскими документами степень заболевания и нарушения функций. Поэтому свою медицинскую историю лучше подготовить заранее и представить комиссии документально», — отметил Терновцов.

Юрист рекомендует собрать выписки, заключения профильных врачей и результаты обследований, а копии передать в военкомат с письменным заявлением об их приобщении к личному делу. Если имеющихся данных недостаточно, призывника могут направить на дополнительное обследование. Решение призывной комиссии можно обжаловать в установленном порядке.