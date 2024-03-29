Депутат ГД Чернышов заявил, что судьбу «Крокуса» должны решать граждане

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT заявил, что вопрос о восстановлении «Крокус сити холла» должен решаться общественностью, а не собственниками или властями округа.

Здание «Крокус сити холл» было почти полностью разрушено после теракта и крупного пожара, которые погубили множество жизней. Вопрос о восстановлении здания поднимали неоднократно, но конкретных решений так и не было принято. Как подчеркнул депутат Чернышов, люди сами выберут, хотят ли вновь видеть концертную площадку после столь страшных событий. Сам политик уверен, что есть более достойное применение территории.

«Место, куда близкие жертв теракта могли бы приходить, вспоминая их. Либо мемориальный комплекс. Все видели, какое количество людей приходило туда, на пепелище, в первые дни после трагедии, да и сейчас многие приходят. Поэтому для меня очевидно: что появится на месте разрушенного «Крокуса» — решать не чиновникам или бизнесменам, а людям», — отметил он.

Остальные варианты развлекательного типа, как выразился Чернышов, будет словно «пляской на костях». Немногие готовы забыть о произошедшем ради будущего веселья.

Напомним, что на месте «Крокуса» почти ничего не осталось, кроме выгоревших помещений и остатков каркаса. Часть людей, погибших при теракте или пожаре, находили под обломками. На данный момент поисково-спасательные миссии завершены: погибшими признаны 140 человек, пострадавшими - 382. Многие до сих пор остаются в больницах. Предполагаемых террористов и их пособников задержали.

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